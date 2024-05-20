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ABCDERM КОЛД КРЕМ 45 мл - Одеса (666816) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
376,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
351,04
Економія: -15,92 грн
335,12 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
405,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
347,92
Економія: -12,80 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
347,96
Економія: -12,84 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
348,66
Економія: -13,54 грн
335,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
358,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
322,05
Економія: -12,45 грн
309,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -13,87 грн
335,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
358,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
419,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
419,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
353,65
Економія: -18,85 грн
334,80 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
356,60
Економія: -21,48 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
Всього: упаковка (1)
357,07
Економія: -21,95 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (1)
349,50
Економія: -14,38 грн
335,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
403,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
405,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
403,67 грн