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ABCDERM КОЛД КРЕМ 45 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (666816) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
345,74
Економія: -10,62 грн
335,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
347,39
Економія: -12,27 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
355,16
Економія: -20,04 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
354,02
Економія: -19,22 грн
334,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
404,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
352,58
Економія: -17,46 грн
335,12 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
401,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
350,37
Економія: -15,25 грн
335,12 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
352,31
Економія: -17,19 грн
335,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
346,11
Економія: -10,99 грн
335,12 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
349,87
Економія: -14,75 грн
335,12 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
380,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
380,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
404,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
345,78
Економія: -10,66 грн
335,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
348,52
Економія: -13,40 грн
335,12 грн