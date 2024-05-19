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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Київ (734637) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
145,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
106,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
145,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (2)
144,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
144,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
Всього: упаковка (1)
109,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
Всього: упаковка (1)
144,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
Всього: упаковка (1)
108,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
Всього: упаковка (1)
115,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Всього: упаковка (1)
144,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
115,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
Всього: упаковка (1)
107,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 14
Всього: упаковка (1)
116,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
144,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
Всього: упаковка (1)
115,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
115,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Всього: упаковка (1)
143,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
116,42 грн