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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦіни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ШКІРИ РУК ANTISEPTICUM З ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Київ (734635) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 1
Всього: упаковка (4)
79,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
Всього: упаковка (1)
79,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
79,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (2)
63,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
63,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (2)
79,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 15/1
Всього: упаковка (1)
78,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
Всього: упаковка (1)
59,69 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Тарасівська, 9
Всього: упаковка (2)
63,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (3)
63,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (3)
79,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 13
Всього: упаковка (1)
79,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
80,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
Всього: упаковка (1)
79,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (2)
63,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 5/1
Всього: упаковка (1)
79,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
63,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5/2
Всього: упаковка (3)
63,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (2)
63,31 грн