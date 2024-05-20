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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 50 мл - Одеса (667007) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
89,82
Економія: -6,70 грн
83,12 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
98,30 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
86,98 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
86,98 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
В інших містах:
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Лазурна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
90,32
Економія: -7,08 грн
83,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
100,19
Економія: -19,52 грн
80,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
88,72
Економія: -6,42 грн
82,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
87,16
Економія: -10,02 грн
77,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
81,39
Економія: -4,08 грн
77,31 грн
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (4)
94,20 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (4)
94,20 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (4)
94,20 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (2)
107,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
99,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
99,80 грн