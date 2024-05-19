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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 50 мл - Львів (667007) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
88,05
Економія: -10,91 грн
77,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
89,82
Економія: -6,70 грн
83,12 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
98,30 грн
Ульяна
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
98,30 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
90,32
Економія: -7,08 грн
83,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
98,23
Економія: -17,56 грн
80,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
81,39
Економія: -4,08 грн
77,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
88,72
Економія: -6,42 грн
82,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (4)
94,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (4)
94,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (3)
94,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (2)
94,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
107,50 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
94,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
107,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (1)
99,80 грн