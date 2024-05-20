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BABARIA МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЕТОКСИКАЦІЯ 100 мл чорна - Одеса (721152) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
296,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
296,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
297,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
297,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
295,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
294,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
298,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (2)
298,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (2)
295,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
298,19 грн