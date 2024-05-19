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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS капсули, №30 - Львів (709370) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
591,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -164,68 грн
603,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
773,99
Економія: -170,68 грн
603,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
767,99
Економія: -164,68 грн
603,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
812,99
Економія: -209,68 грн
603,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
593,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
745,99
Економія: -142,68 грн
603,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
548,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
712,99
Економія: -109,68 грн
603,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
648,51
Економія: -27,45 грн
621,06 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
840,00
Економія: -187,10 грн
652,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
658,99
Економія: -55,68 грн
603,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
662,67
Економія: -41,61 грн
621,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
812,99
Економія: -209,68 грн
603,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -164,68 грн
603,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
558,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -164,68 грн
603,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
712,99
Економія: -109,68 грн
603,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
857,70
Економія: -207,00 грн
650,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -182,68 грн
603,31 грн