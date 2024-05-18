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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS капсули, №30 - Харків (709370) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
524,67 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
714,20 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
476,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
734,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
521,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (7)
474,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
742,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
640,31
Економія: -19,25 грн
621,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (14)
517,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
521,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
523,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
740,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
653,23
Економія: -32,17 грн
621,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
752,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
689,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
648,76
Економія: -27,70 грн
621,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
857,70
Економія: -207,00 грн
650,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
857,70
Економія: -207,00 грн
650,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
857,70
Економія: -207,00 грн
650,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
751,59 грн