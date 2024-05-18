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NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709347) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
377,26
Економія: -19,26 грн
358,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
367,64
Економія: -10,74 грн
356,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (3)
464,10
Економія: -116,30 грн
347,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
385,08
Економія: -24,08 грн
361,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -47,02 грн
321,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
371,09
Економія: -23,86 грн
347,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
334,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
404,74
Економія: -57,51 грн
347,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
363,99
Економія: -42,02 грн
321,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5)
383,79
Економія: -36,56 грн
347,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
315,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
388,30
Економія: -40,50 грн
347,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
397,00
Економія: -49,77 грн
347,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
382,36
Економія: -35,13 грн
347,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
367,78
Економія: -20,55 грн
347,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
376,29
Економія: -29,06 грн
347,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
315,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
362,46
Економія: -12,46 грн
350,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
396,78
Економія: -49,55 грн
347,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
387,74
Економія: -40,51 грн
347,23 грн