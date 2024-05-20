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Now Foods магній цитрат таблетки 200 мг, №30 - Запоріжжя (709362) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
363,86
Економія: -29,49 грн
334,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
341,07
Економія: -31,38 грн
309,69 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -37,41 грн
296,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
344,15
Економія: -10,15 грн
334,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
350,03
Економія: -16,03 грн
334,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
340,54
Економія: -35,24 грн
305,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
370,55
Економія: -65,25 грн
305,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
326,27
Економія: -20,97 грн
305,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
377,37
Економія: -72,07 грн
305,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
341,72
Економія: -36,42 грн
305,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
356,03
Економія: -50,73 грн
305,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
346,13
Економія: -40,83 грн
305,30 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -51,00 грн
254,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
371,32
Економія: -66,02 грн
305,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (5)
342,13
Економія: -36,83 грн
305,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
342,47
Економія: -37,17 грн
305,30 грн