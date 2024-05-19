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Now Foods магній цитрат таблетки 200 мг, №30 - Львів (709362) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
290,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
335,51
Економія: -46,61 грн
288,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
290,76 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
302,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
290,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
427,50
Економія: -104,70 грн
322,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
319,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -90,41 грн
296,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
319,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
296,49
Економія: -14,20 грн
282,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
427,50
Економія: -104,70 грн
322,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
348,31
Економія: -74,56 грн
273,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
319,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -88,41 грн
296,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
403,99
Економія: -107,41 грн
296,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
290,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
363,99
Економія: -67,41 грн
296,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
342,56
Економія: -53,31 грн
289,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
411,99
Економія: -115,41 грн
296,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
427,50
Економія: -104,70 грн
322,80 грн