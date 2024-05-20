Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять цинкNOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУЦіни в аптеках

NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ капсули 50 мг, №60 - Запоріжжя (709365) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
496,32
Економія: -62,50 грн
433,82 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
462,03
Економія: -28,21 грн
433,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
418,04 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
404,00
Економія: -59,00 грн
345,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
466,67
Економія: -13,77 грн
452,90 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
404,00
Економія: -59,00 грн
345,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
462,72
Економія: -28,90 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
503,33
Економія: -69,51 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
443,77
Економія: -20,77 грн
423,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
516,66
Економія: -82,84 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
462,91
Економія: -29,09 грн
433,82 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
404,00
Економія: -59,00 грн
345,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
484,64
Економія: -50,82 грн
433,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
473,60
Економія: -39,78 грн
433,82 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
475,14
Економія: -41,32 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
504,23
Економія: -70,41 грн
433,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
467,26
Економія: -33,44 грн
433,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
463,92
Економія: -30,10 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
492,48
Економія: -58,66 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
477,69
Економія: -43,87 грн
433,82 грн