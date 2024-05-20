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CERAVE НІЧНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ І СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 52 мл - Одеса (718207) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
525,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
578,57
Економія: -42,06 грн
536,51 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
533,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
571,84
Економія: -105,23 грн
466,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека оптових цін
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Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
484,37 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
540,17
Економія: -41,68 грн
498,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
545,49
Економія: -88,34 грн
457,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
573,48
Економія: -28,64 грн
544,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
457,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
574,96
Економія: -108,31 грн
466,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
468,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
547,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
533,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
585,18
Економія: -106,00 грн
479,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
548,25
Економія: -91,17 грн
457,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
476,45 грн