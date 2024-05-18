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CERAVE НІЧНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ І СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 52 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718207) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
576,32
Економія: -97,15 грн
479,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
555,64
Економія: -84,75 грн
470,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
579,60
Економія: -63,20 грн
516,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
564,24
Економія: -100,28 грн
463,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
583,65
Економія: -116,89 грн
466,76 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
566,75
Економія: -89,17 грн
477,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
550,59
Економія: -73,01 грн
477,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
441,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
583,32
Економія: -117,14 грн
466,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
570,03
Економія: -103,85 грн
466,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
566,92
Економія: -65,74 грн
501,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
564,18
Економія: -86,58 грн
477,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
463,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
572,71
Економія: -95,11 грн
477,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
568,89
Економія: -105,94 грн
462,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
579,60
Економія: -116,65 грн
462,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
525,00
Економія: -67,00 грн
458,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
573,97
Економія: -72,51 грн
501,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
581,96
Економія: -119,01 грн
462,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
463,58 грн