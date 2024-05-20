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CERAVE ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ОГРУБІЛОЇ ШКІРИ РУК 50 мл - Одеса (718211) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (3)
253,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
278,12
Економія: -17,11 грн
261,01 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
260,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
274,89
Економія: -51,53 грн
223,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
272,63
Економія: -21,82 грн
250,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
275,31
Економія: -51,82 грн
223,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
275,68
Економія: -39,96 грн
235,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
276,39
Економія: -53,20 грн
223,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
263,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
260,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
281,30
Економія: -51,41 грн
229,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
276,70
Економія: -55,57 грн
221,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
224,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
235,29 грн