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CERAVE ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХОЇ ТА ОГРУБІЛОЇ ШКІРИ РУК 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718211) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
277,04
Економія: -41,58 грн
235,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
280,44
Економія: -37,74 грн
242,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
245,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
278,62
Економія: -42,90 грн
235,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
271,23
Економія: -45,34 грн
225,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
280,57
Економія: -54,85 грн
225,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
272,44
Економія: -49,55 грн
222,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
277,89
Економія: -55,00 грн
222,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
207,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
280,41
Економія: -54,99 грн
225,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
274,02
Економія: -48,60 грн
225,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
272,52
Економія: -32,75 грн
239,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
271,21
Економія: -47,91 грн
223,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
222,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
275,31
Економія: -52,01 грн
223,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
273,47
Економія: -48,06 грн
225,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
278,62
Економія: -53,21 грн
225,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -30,00 грн
215,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
275,91
Економія: -35,52 грн
240,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
279,75
Економія: -54,34 грн
225,41 грн