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CERAVE ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 14 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718210) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
566,84
Економія: -94,93 грн
471,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
549,35
Економія: -83,79 грн
465,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
570,07
Економія: -87,38 грн
482,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
554,95
Економія: -95,95 грн
459,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
574,05
Економія: -115,28 грн
458,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
489,13
Економія: -17,13 грн
472,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
544,36
Економія: -72,21 грн
472,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
436,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (5)
533,85
Економія: -61,22 грн
472,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
517,97
Економія: -15,87 грн
502,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
436,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
563,29
Економія: -70,12 грн
493,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
559,52
Економія: -104,11 грн
455,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
570,07
Економія: -114,66 грн
455,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
519,00
Економія: -66,00 грн
453,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
572,38
Економія: -116,97 грн
455,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
455,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
481,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
455,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
573,29
Економія: -80,55 грн
492,74 грн