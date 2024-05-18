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CERAVE ІНТЕНСИВНО ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ І ЖИРНОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА 473 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718201) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
540,49
Економія: -72,73 грн
467,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
514,15
Економія: -54,32 грн
459,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
543,57
Економія: -83,86 грн
459,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
529,16
Економія: -91,58 грн
437,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
547,37
Економія: -109,64 грн
437,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
499,50
Економія: -66,50 грн
433,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
542,14
Економія: -109,14 грн
433,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
434,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
547,06
Економія: -109,37 грн
437,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
534,60
Економія: -96,91 грн
437,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
531,67
Економія: -98,07 грн
433,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (3)
529,11
Економія: -96,42 грн
432,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
434,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
537,11
Економія: -104,42 грн
432,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
533,52
Економія: -106,39 грн
427,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
543,57
Економія: -116,44 грн
427,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
485,00
Економія: -61,00 грн
424,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
538,29
Економія: -105,65 грн
432,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
545,78
Економія: -118,65 грн
427,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
434,64 грн