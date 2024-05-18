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CERAVE ІНТЕНСИВНО ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ І ЖИРНОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА 236 мл - Харків (718200) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
347,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
398,23
Економія: -13,73 грн
384,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (22)
404,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
391,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
402,49
Економія: -17,99 грн
384,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (12)
402,17 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
402,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
406,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
405,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
375,00
Економія: -45,00 грн
330,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
392,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
401,96
Економія: -17,46 грн
384,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (11)
392,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
396,42
Економія: -11,92 грн
384,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (12)
389,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
391,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (7)
392,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
403,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (3)
370,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
385,25 грн