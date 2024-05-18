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CERAVE ІНТЕНСИВНО ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ І ЖИРНОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА 236 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718200) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
405,19
Економія: -20,69 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
410,15
Економія: -25,65 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
407,49
Економія: -22,99 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
396,69
Економія: -12,19 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
410,34
Економія: -25,84 грн
384,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
398,46
Економія: -13,96 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
406,42
Економія: -21,92 грн
384,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
344,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
410,11
Економія: -25,61 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
400,76
Економія: -16,26 грн
384,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
398,57
Економія: -14,07 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
396,65
Економія: -12,15 грн
384,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
402,65
Економія: -18,15 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
399,96
Економія: -15,46 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
407,49
Економія: -22,99 грн
384,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
375,00
Економія: -45,00 грн
330,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
403,53
Економія: -19,03 грн
384,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
409,15
Економія: -24,65 грн
384,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
378,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
344,52 грн