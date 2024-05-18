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CERAVE ОЧИЩУВАЛЬНА ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 473 мл - Харків (718203) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
428,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8)
451,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
436,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
450,97 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
452,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
452,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
465,00
Економія: -60,00 грн
405,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
468,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
438,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
460,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
458,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
436,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
470,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
451,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
451,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
455,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
470,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
429,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
452,49 грн