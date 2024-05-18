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CERAVE ОЧИЩУВАЛЬНА ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 473 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718203) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
390,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
465,00
Економія: -60,00 грн
405,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
451,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
439,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
447,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
477,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (5)
465,00
Економія: -60,00 грн
405,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
456,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
440,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
424,02 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
438,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
424,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (3)
424,02 грн