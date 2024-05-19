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CERAVE ОЧИЩУВАЛЬНА ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 236 мл - Київ (718202) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 513 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6)
355,00
Економія: -44,00 грн
311,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
321,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
341,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (15)
340,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (14)
331,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
355,00
Економія: -44,00 грн
311,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
474,50
Економія: -115,22 грн
359,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
375,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
311,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
332,43 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
326,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
375,00 грн