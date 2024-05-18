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CERAVE ОЧИЩУВАЛЬНА ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 236 мл - Харків (718202) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (12)
374,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
336,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
374,93 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
375,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
340,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
355,00
Економія: -44,00 грн
311,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
351,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
337,84 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
308,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
336,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
337,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
336,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (3)
359,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
335,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
354,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
354,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
334,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
311,76 грн