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АВЕН КЛІНАНС МІЦЕЛЯРНА ВОДА 400 мл - Одеса (764345) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
543,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
579,27 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
616,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
543,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
616,20
Економія: -18,49 грн
597,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
602,93 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
543,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
593,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
564,75
Економія: -16,94 грн
547,81 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
578,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
569,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
524,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
564,75
Економія: -16,94 грн
547,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
522,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
570,23 грн