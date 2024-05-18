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CERAVE ЗВОЛОЖУЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 295 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718212) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
487,80
Економія: -82,06 грн
405,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
493,78
Економія: -75,32 грн
418,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
490,58
Економія: -75,25 грн
415,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
477,57
Економія: -85,20 грн
392,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
494,01
Економія: -99,85 грн
394,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
454,94
Економія: -52,79 грн
402,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
464,02
Економія: -61,87 грн
402,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
372,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
493,73
Економія: -99,42 грн
394,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
482,48
Економія: -88,17 грн
394,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
479,84
Економія: -55,68 грн
424,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
452,87
Економія: -50,46 грн
402,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
392,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
459,72
Економія: -57,31 грн
402,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
456,65
Економія: -62,15 грн
394,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
490,58
Економія: -96,08 грн
394,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
445,00
Економія: -59,00 грн
386,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
485,81
Економія: -62,23 грн
423,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
492,57
Економія: -98,07 грн
394,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
392,22 грн