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CERAVE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОХ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 340 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718205) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
605,94
Економія: -101,71 грн
504,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
613,35
Економія: -93,55 грн
519,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
609,39
Економія: -93,22 грн
516,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
593,23
Економія: -105,84 грн
487,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
613,64
Економія: -122,84 грн
490,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
555,35
Економія: -51,07 грн
504,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
506,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
613,30
Економія: -122,58 грн
490,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
599,32
Економія: -108,60 грн
490,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (4)
596,05
Економія: -80,27 грн
515,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
593,17
Економія: -107,06 грн
486,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
602,14
Економія: -116,03 грн
486,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
598,12
Економія: -111,47 грн
486,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
609,39
Економія: -122,74 грн
486,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
562,43
Економія: -76,71 грн
485,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
611,86
Економія: -125,21 грн
486,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
515,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
487,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
612,84
Економія: -127,12 грн
485,72 грн