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CERAVE ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОХ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 177 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718204) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
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520,47
Економія: -96,84 грн
423,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
411,64
Економія: -53,27 грн
358,37 грн
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
372,13 грн
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3)
490,58
Економія: -27,68 грн
462,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
509,56
Економія: -89,83 грн
419,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
502,65
Економія: -81,48 грн
421,17 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
488,10
Економія: -35,15 грн
452,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
436,44
Економія: -58,45 грн
377,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
349,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
440,40
Економія: -89,06 грн
351,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
430,37
Економія: -79,03 грн
351,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (4)
511,98
Економія: -59,68 грн
452,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (3)
485,88
Економія: -33,39 грн
452,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
349,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (3)
513,75
Економія: -95,40 грн
418,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
523,44
Економія: -105,09 грн
418,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
385,00
Економія: -46,00 грн
339,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (3)
518,35
Економія: -66,01 грн
452,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (4)
492,57
Економія: -74,22 грн
418,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
445,83 грн