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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КРЕМ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642235) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
776,21
Економія: -27,41 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
799,19
Економія: -50,39 грн
748,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
778,23
Економія: -29,43 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
833,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
793,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
865,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
913,00
Економія: -119,00 грн
794,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
787,89
Економія: -39,09 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
778,08
Економія: -29,28 грн
748,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
796,12
Економія: -47,32 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
783,62
Економія: -34,82 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
772,09
Економія: -23,29 грн
748,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
783,02
Економія: -34,22 грн
748,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
759,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
772,31
Економія: -23,51 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
796,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
723,77 грн