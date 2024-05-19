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CERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 473 мл - Львів (718209) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
545,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
626,29
Економія: -1,02 грн
625,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
681,60
Економія: -137,12 грн
544,48 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
595,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
545,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
595,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
663,29
Економія: -119,10 грн
544,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
667,43
Економія: -123,28 грн
544,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
595,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
545,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
595,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
595,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
595,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
595,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
595,20 грн