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CERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 473 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718209) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
672,22
Економія: -112,81 грн
559,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
680,45
Економія: -90,85 грн
589,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
676,05
Економія: -88,75 грн
587,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
658,12
Економія: -118,74 грн
539,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
628,58
Економія: -89,43 грн
539,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
610,38
Економія: -60,21 грн
550,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
674,26
Економія: -124,09 грн
550,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
680,38
Економія: -141,12 грн
539,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
664,88
Економія: -125,62 грн
539,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
661,25
Економія: -76,30 грн
584,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
658,06
Економія: -86,22 грн
571,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
668,01
Економія: -96,17 грн
571,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
663,54
Економія: -124,48 грн
539,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
624,22
Економія: -85,16 грн
539,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
589,00
Економія: -71,00 грн
518,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
669,48
Економія: -84,70 грн
584,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
626,75
Економія: -87,69 грн
539,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
679,87
Економія: -95,09 грн
584,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
661,63
Економія: -124,60 грн
537,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
682,04
Економія: -142,81 грн
539,23 грн