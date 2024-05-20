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CERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 236 мл - Одеса (718208) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
463,25
Економія: -27,01 грн
436,24 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
434,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
457,87
Економія: -84,61 грн
373,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
429,21
Економія: -15,31 грн
413,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
433,44
Економія: -60,68 грн
372,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
434,02
Економія: -20,12 грн
413,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
460,36
Економія: -87,22 грн
373,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
438,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
434,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
468,55
Економія: -85,14 грн
383,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
460,89
Економія: -87,42 грн
373,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
392,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
458,57
Економія: -90,02 грн
368,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
464,79
Економія: -91,99 грн
372,80 грн