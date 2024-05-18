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CERAVE ЗВОЛОЖУВАЛЬНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА 236 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718208) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
461,46
Економія: -78,12 грн
383,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
467,11
Економія: -71,25 грн
395,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
411,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
438,65
Економія: -31,15 грн
407,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
451,78
Економія: -77,86 грн
373,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
467,33
Економія: -93,71 грн
373,62 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
428,92
Економія: -50,12 грн
378,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
462,86
Економія: -84,06 грн
378,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
467,06
Економія: -93,53 грн
373,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
456,42
Економія: -82,89 грн
373,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
453,93
Економія: -61,49 грн
392,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
451,74
Економія: -72,86 грн
378,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
433,44
Економія: -54,56 грн
378,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
455,50
Економія: -85,46 грн
370,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
438,65
Економія: -68,61 грн
370,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
415,00
Економія: -51,00 грн
364,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
459,58
Економія: -81,08 грн
378,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
465,97
Економія: -95,93 грн
370,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
394,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
466,71
Економія: -88,21 грн
378,50 грн