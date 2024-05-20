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CERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ SPF-30 52 мл - Одеса (925216) Лікарський препарат - ціни

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Доступно в 172 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
481,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
540,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
595,49
Економія: -43,29 грн
552,20 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
549,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
588,57
Економія: -97,16 грн
491,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
544,35 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
583,73
Економія: -46,72 грн
537,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
589,47
Економія: -69,35 грн
520,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
590,26
Економія: -76,90 грн
513,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
591,78
Економія: -57,02 грн
534,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
481,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
481,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
563,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
549,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
602,30
Економія: -77,68 грн
524,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
563,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
548,25
Економія: -37,25 грн
511,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
481,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
539,05 грн