Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеCERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

CERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ SPF-30 52 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (925216) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
593,18
Економія: -79,82 грн
513,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
600,45
Економія: -91,59 грн
508,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
596,56
Економія: -105,15 грн
491,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
580,74
Економія: -76,38 грн
504,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
600,73
Економія: -96,37 грн
504,36 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
583,33
Економія: -53,64 грн
529,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
594,99
Економія: -70,37 грн
524,62 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
600,39
Економія: -72,95 грн
527,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
583,50
Економія: -92,09 грн
491,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
580,69
Економія: -48,75 грн
531,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (3)
477,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
589,47
Економія: -80,61 грн
508,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
585,53
Економія: -50,77 грн
534,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
596,56
Економія: -61,80 грн
534,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
590,76
Економія: -43,62 грн
547,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
598,98
Економія: -51,84 грн
547,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
503,61 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
477,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
599,94
Економія: -60,68 грн
539,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
583,84
Економія: -49,08 грн
534,76 грн