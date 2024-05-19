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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеCERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

CERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ SPF-25 52 мл - Київ (718206) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
638,50
Економія: -155,08 грн
483,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
680,00
Економія: -164,97 грн
515,03 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
440,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
454,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (2)
504,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
355,05
Економія: -14,21 грн
340,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
466,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
411,87
Економія: -15,04 грн
396,83 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
520,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (2)
458,45 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (5)
465,64
Економія: -5,24 грн
460,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
472,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
464,57
Економія: -1,10 грн
463,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Всього: упаковка (1)
444,62 грн