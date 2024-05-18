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BABARIA КРЕМ ДЛЯ РУК З СЕЧОВИНОЮ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (720944) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (4)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
228,69 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (5)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
228,49 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (3)
215,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (6)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Всього: упаковка (2)
215,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (3)
215,00 грн