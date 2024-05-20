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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одеса (642409) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
349,70 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
349,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (2)
267,06 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
349,70 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (1)
117,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -66,75 грн
267,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
304,20
Економія: -60,80 грн
243,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
325,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -66,75 грн
267,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
269,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -66,75 грн
267,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (4)
325,00 грн