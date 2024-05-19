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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Київ (642409) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
293,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
269,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (4)
325,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
304,20
Економія: -60,80 грн
243,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
270,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
269,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -66,75 грн
267,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -66,75 грн
267,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн