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АВЕН КОЛД КРЕМ КОНЦЕНТРОВАНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одеса (642368) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
228,71
Економія: -10,31 грн
218,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
250,10
Економія: -10,98 грн
239,12 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
247,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
310,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
250,91
Економія: -11,79 грн
239,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
254,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
284,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
249,90
Економія: -10,78 грн
239,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
257,40
Економія: -7,72 грн
249,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
252,77
Економія: -13,65 грн
239,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
303,76 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
283,95
Економія: -8,52 грн
275,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
299,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
322,38 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
230,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
246,87
Економія: -7,75 грн
239,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
222,57
Економія: -6,57 грн
216,00 грн