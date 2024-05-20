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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Одеса (642350) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
376,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
419,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
382,20
Економія: -11,47 грн
370,73 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
441,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
410,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
441,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
435,78 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
419,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
342,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
342,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
342,17 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
419,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
429,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
373,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
373,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
376,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
419,65
Економія: -12,59 грн
407,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
419,65
Економія: -12,59 грн
407,06 грн