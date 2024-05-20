АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Одеса (642350) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121