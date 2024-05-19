Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУКЦіни в аптеках

АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Київ (642350) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
458,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
458,63 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
405,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
429,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
419,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
427,13 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
419,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
405,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
419,07 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
405,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
342,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
373,97 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
342,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
342,17 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
352,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
359,28 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
458,65
Економія: -13,76 грн
444,89 грн