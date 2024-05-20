Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняpH5 Засіб для миття рук без пересушування для сухої і чутливої шкіриЦіни в аптеках

pH5 Засіб для миття рук без пересушування для сухої і чутливої шкіри 250 мл - Запоріжжя (663072) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
226,38
Економія: -6,68 грн
219,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
400,23
Економія: -48,88 грн
351,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
228,14
Економія: -8,44 грн
219,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
399,96
Економія: -54,72 грн
345,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
325,60
Економія: -18,89 грн
306,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
400,92
Економія: -58,74 грн
342,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
318,61
Економія: -11,90 грн
306,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
399,35
Економія: -60,22 грн
339,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
349,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
445,56
Економія: -71,04 грн
374,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
368,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
304,67
Економія: -18,76 грн
285,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
419,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
370,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
213,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
366,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
292,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
323,36
Економія: -16,65 грн
306,71 грн