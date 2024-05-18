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pH5 Засіб для миття рук без пересушування для сухої і чутливої шкіри 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (663072) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
394,01
Економія: -51,83 грн
342,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
444,70
Економія: -70,18 грн
374,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
349,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
407,18
Економія: -68,05 грн
339,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
322,44
Економія: -15,73 грн
306,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
322,75
Економія: -16,04 грн
306,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
394,43
Економія: -49,19 грн
345,24 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
368,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
295,00
Економія: -9,09 грн
285,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
305,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
228,49
Економія: -8,79 грн
219,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
398,86
Економія: -47,51 грн
351,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
229,78
Економія: -10,08 грн
219,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
370,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
213,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
292,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (1)
323,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
325,42
Економія: -18,71 грн
306,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
292,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
345,41 грн