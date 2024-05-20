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Алакор розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запоріжжя (668689) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
1570,00
Економія: -103,00 грн
1467,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (5)
1570,00
Економія: -103,00 грн
1467,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
1730,00
Економія: -263,00 грн
1467,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: ампула (2)
1685,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), ампула (5)
1725,57
Економія: -154,99 грн
1570,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3), ампула (1)
1756,78
Економія: -246,45 грн
1510,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
1524,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1653,69
Економія: -186,40 грн
1467,29 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
1570,00
Економія: -103,00 грн
1467,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1579,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
1570,00
Економія: -103,00 грн
1467,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3), ампула (4)
1664,60
Економія: -171,50 грн
1493,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1654,41
Економія: -187,12 грн
1467,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2), ампула (1)
1689,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), ампула (7)
1719,56
Економія: -154,15 грн
1565,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: ампула (7)
1684,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1524,96 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (4)
1570,00
Економія: -103,00 грн
1467,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (8)
1748,93
Економія: -238,73 грн
1510,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3), ампула (9)
1727,91
Економія: -217,69 грн
1510,22 грн