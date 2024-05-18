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Алко Велл капсули 370 мг тм Solution Pharm, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (900747) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (3)
156,45 грн
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (5)
157,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
156,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (5)
156,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
156,06 грн
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (3)
158,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (7)
157,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (4)
157,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (5)
156,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (6)
156,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (7)
157,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (6)
156,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (5)
157,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (3)
157,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (3)
157,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (5)
156,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
157,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (4)
158,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (6)
156,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (6)
156,82 грн