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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Одеса (642233) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
784,37
Економія: -35,57 грн
748,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
784,29
Економія: -35,49 грн
748,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
854,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
785,72
Економія: -36,92 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
873,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
777,48
Економія: -28,68 грн
748,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
775,68
Економія: -26,88 грн
748,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
779,05
Економія: -30,25 грн
748,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
887,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
782,72
Економія: -33,92 грн
748,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
779,80
Економія: -31,00 грн
748,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
923,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
887,65
Економія: -26,63 грн
861,02 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
854,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
791,56
Економія: -42,76 грн
748,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
868,52 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
937,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
937,50 грн