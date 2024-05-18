АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Харків (642233) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пл. Свободи, 8
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37