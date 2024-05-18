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Астрія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер тм Baum Pharm, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (908133) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (183)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (9)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (7)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (6)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (6)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (7)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (7)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (6)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (9)
89,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (3)
89,00 грн